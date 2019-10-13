Сергей Шнуров рассказал о планах на жизнь после "Ленинграда"

Лидер группы надеется, что у него появится время для чтения книг и прослушивания музыки.

12 октября в Санкт-Петербурге состоялся последний концерт прощального тура группировки "Ленинград". Лидер коллектива Сергей Шнуров встретился с журналистами и рассказал о планах на жизнь после музыкальной карьеры.

— Я не буду давать публичные концерты. А чем заниматься? Я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки! — цитирует Шнурова "5 канал".

Свой ежедневный быт Шнуров видит как у миллионов россиян. Впрочем, радуется, что ему не нужно куда-то бежать с утра, поэтому у него нет будильника.

На днях исполнитель пообещал, что точно будет сочинять песни и стихи. И выразил уверенность, что полем его работы останется искусство. 19-летний сын музыканта Аполлон Шнуров также занимается творчеством. Недавно он разрисовывал стену в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля REALIST.