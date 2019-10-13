Подмосковный "Карлсон с двумя пропеллерами" показал Лайфу свою новую разработку

Молодого изобретателя вдохновила на создание техники Почта России, которая доставляет письма и посылки в отдалённые районы севера на аэросанях.

Житель подмосковного Одинцова Алексей Матюк быстро стал известен местным жителям благодаря необычному изобретению — аэровелосипеду с пропеллерами. В честь него он и получил неофициальное прозвище Карлсон с двумя пропеллерами. Как рассказал Лайфу молодой изобретатель, идеей использовать транспорт, отталкивающийся от воздуха, он загорелся после того, как увидел в Сети ролик с работой аэросаней, используемых Почтой России.

Первым его изобретением стал тот самый велосипед с пропеллерами. Сначала Алексей намеревался приобрести лишь один двигатель. Однако диаметр пропеллера оказался бы слишком большим, был риск задеть машины или дорожные знаки при езде на обочине. Пришлось поставить два пропеллера меньшего диаметра.

Однако молодой человек не стал останавливаться на достигнутом и решил развивать данное технологическое направление, создав аэродрезину.

— У меня на Урале есть знакомый, одолжил тележку, поставил на неё два пропеллера и, собственно, поехал. Идея не моя, аэровагон изобрёл инженер Валериан Абаковский ещё сто лет назад. По сути, я скопировал аэровагон, но в уменьшенном варианте. Решил сделать то же самое, такой мини-вариант, но при этом важно соблюсти принцип, чтобы именно движение осуществлялось только за счёт аэротяги, не было двигателя, не было педалей. Как-то навстречу мне ехал тепловоз, они не возмутились, а скорее удивились, что я еду, — рассказал Лайфу Алексей Матюк.

Молодой человек работает мастером по ремонту компьютеров: ремонтирует технику с выездом на дом. Последние два-три года в качестве основного транспортного средства в родном Подмосковье Алексей использует именно велосипед с двойной тяговой установкой. Но для поездок в Москву предпочитает всё же пользоваться электричкой: жалуется на слишком плотное движение в столице.

Напомним, прошедшим летом французский изобретатель Фрэнки Запата впервые в истории пересёк пролив Ла-Манш на флайборде — летающей доске.