На Урале блогершу избили в клубе за нежелание знакомиться

Девушка и её друзья уже зафиксировали побои и написали заявление в полицию. Нападавших ищут.

В ночном клубе в Екатеринбурге несколько человек избили блогершу-визажистку Екатерину Филатову, её молодого человека и подругу. Группа агрессивных парней напала на компанию после того, как их попросили не приставать к их подруге.

— Мой молодой человек и моя подруга получали вещи из гардероба. В этот момент рядом с подругой стоял парень. Сначала он что-то говорил, а потом начал оказывать непристойные знаки внимания, хватать, — передаёт URA.RU слова Филатовой.

Девушка рассказала, что её подруга сначала спокойно попросила парня не трогать её. Затем такую же просьбу высказал и молодой человек Филатовой. В ответ настойчивый ухажёр ударил в нос парня. Потом замахнулся на саму Екатерину и её подругу.

— Он мне дал по лицу. Я отлетела на несколько метров. Потом подругу ударили, — вспоминает блогер.

Всё происходящее девушка снимала на видео. Она рассказала, что за отказ удалять видео их били в клубе и на улице. Охранники пытались разнимать драку, но это давалось с трудом, так как в клубе находилось слишком много людей.

— Получили ни за что. Страшно вспоминать. Полночи в полиции, — добавила девушка.

Компания написала заявление в полицию и зафиксировала побои и многочисленные ушибы. Сейчас правоохранительные органы проверяют обстоятельства дела. Полицейские устанавливают личности нападавших.

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