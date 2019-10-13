На Урале блогершу избили в клубе за нежелание знакомиться

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В это время я лежала на полу, после того, как меня испинали и дали по голове МУЖЧИНЫ восточной национальности...не знаю, как я смогла записать хотя бы это. Я никогда не думала, что это может произойти со мной и моими близкими... Неадекватный мужчина сначала врезал Мише по лицу и разбил ему нос(ни за что, за вежливый отказ отойти от подруги, которую он лапал), а после чего началось месиво. Честно, я за ЛЮБОГО близкого горой и готова карать,я в состоянии бешенства пошла выяснять, но то, что изобьют меня, мою подругу толкнут так, что она треснется затылком я не ожидала. После самого бара, меня ещё на улице треснули по лицу, уронили на асфальт и пытались разбить/забрать телефон с криками «удали видео»🤷🏼♀️ Короче, разбиты коленки, 2 ссадины на лице, порваны штаны и ботильоны от того, что меня поваляли(мягко сказано) на полу и земле😵 Я не представляю, как такое может себе позволить «мужчина»😔😔 Как такое может произойти с самыми добрыми людьми Как насрать полиции и никто к вам не приедет, приезжайте писаться заявление и снимать побои🥺
В ночном клубе в Екатеринбурге несколько человек избили блогершу-визажистку Екатерину Филатову, её молодого человека и подругу. Группа агрессивных парней напала на компанию после того, как их попросили не приставать к их подруге.
— Мой молодой человек и моя подруга получали вещи из гардероба. В этот момент рядом с подругой стоял парень. Сначала он что-то говорил, а потом начал оказывать непристойные знаки внимания, хватать, — передаёт URA.RU слова Филатовой.
Девушка рассказала, что её подруга сначала спокойно попросила парня не трогать её. Затем такую же просьбу высказал и молодой человек Филатовой. В ответ настойчивый ухажёр ударил в нос парня. Потом замахнулся на саму Екатерину и её подругу.
— Он мне дал по лицу. Я отлетела на несколько метров. Потом подругу ударили, — вспоминает блогер.
Всё происходящее девушка снимала на видео. Она рассказала, что за отказ удалять видео их били в клубе и на улице. Охранники пытались разнимать драку, но это давалось с трудом, так как в клубе находилось слишком много людей.
— Получили ни за что. Страшно вспоминать. Полночи в полиции, — добавила девушка.
Компания написала заявление в полицию и зафиксировала побои и многочисленные ушибы. Сейчас правоохранительные органы проверяют обстоятельства дела. Полицейские устанавливают личности нападавших.
Звезду "Дома-2" ранее ударили головой об сцену на корпоративе.
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