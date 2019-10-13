Сбежавшая после ДТП американка решила встретиться с семьёй погибшего британца

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Представители женщины связались с адвокатами родителей Гарри Данна, но пока ответа не получили.

Супруга американского дипломата Энн Сакулас, сбежавшая на родину после смертельного ДТП в Великобритании, заявила о желании встретиться с родителями погибшего. Виновница страшной аварии хочет выразить соболезнования семье 19-летнего мотоциклиста Гарри Данна.

— Энн хотела бы встретиться с родителями мистера Данна, чтобы она могла выразить свои глубочайшие соболезнования и извинения за этот трагический случай... Мы связались с адвокатами семьи и с нетерпением ждём от них ответа, — сообщила BBC News представитель семьи Сакулас Эмми Джеффресс.

Также адвокат заверила, что её подзащитная сотрудничала со следствием по делу о смертельном ДТП и будет продолжать это делать.

Ранее гибель 19-летнего байкера и побег жены дипломата в США прокомментировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что у женщины стоит забрать дипломатический иммунитет, и пообещал обратиться в Белый дом в качестве крайней меры. Издание Daily Mail узнало, что президент США Дональд Трамп уже отказал в просьбе лишить виновницу аварии дипломатического иммунитета.

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