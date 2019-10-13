В Японии уже более 20 человек стали жертвами разрушительного урагана "Хагибис"

僕の地元の吾妻である嬬恋村が台風19号の影響で道の寸断により孤立状態になっています。— みまさ (@mimachan_tsm) October 13, 2019
断水もしてるし停電もしています。
拡散力がまだ足りてません。
皆さんのSNSの力を貸して下さい。
RTといいねで拡散お願いします🙇♂️ pic.twitter.com/rfVvILcaqe
Японские власти привели новые данные, согласно которым уже 23 человека считаются погибшими в результате обрушившегося на страну тайфуна "Хагибис". Шестнадцать человек пропали без вести, по меньшей мере 166 получили ранения, передаёт NHK.
Тайфун ударил по префектурам Канагаве, Точиги, Гунма, Мияги, Сайтама, Фукусима, Ивате, Чиба, Сидзуока и Ибараки.
Вместе с экстренными службами на борьбу с последствиями стихии брошены Силы самообороны Японии. В префектурах Нагано и Сайтама произошёл разлив рек. Многим жителям пришлось спасаться на крышах своих домов. Ранее произошёл один несчастный случай. Пожилая женщина выпала из вертолёта в ходе эвакуации.
Аэропорты Токио Ханэда и Нарита частично возобновили работу. Скоростные поезда собираются вновь запустить завтра.
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