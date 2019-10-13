В Японии уже более 20 человек стали жертвами разрушительного урагана "Хагибис"

С каждым часом число погибших и пострадавших увеличивается. Власти пока не могут определить точное количество жертв.

Японские власти привели новые данные, согласно которым уже 23 человека считаются погибшими в результате обрушившегося на страну тайфуна "Хагибис". Шестнадцать человек пропали без вести, по меньшей мере 166 получили ранения, передаёт NHK.

Тайфун ударил по префектурам Канагаве, Точиги, Гунма, Мияги, Сайтама, Фукусима, Ивате, Чиба, Сидзуока и Ибараки.

Вместе с экстренными службами на борьбу с последствиями стихии брошены Силы самообороны Японии. В префектурах Нагано и Сайтама произошёл разлив рек. Многим жителям пришлось спасаться на крышах своих домов. Ранее произошёл один несчастный случай. Пожилая женщина выпала из вертолёта в ходе эвакуации.

Аэропорты Токио Ханэда и Нарита частично возобновили работу. Скоростные поезда собираются вновь запустить завтра.