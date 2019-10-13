В ДНР рассказали об итогах боя между спецназом ВСУ и националистами

Причиной столкновения стал отказ военнослужащих 35-й бригады морской пехоты выполнить приказ командования об отводе сил.

Шесть человек погибли в результате боя между бойцами спецназа сил специальных операций ВСУ и украинскими радикальными националистами. Как уточнило Управление народной милиции ДНР, речь идёт о вооружённом столкновении в зоне разведения сил возле Петровского.

— 10 октября зафиксировано боестолкновение между группой спецназа сил специальных операций ВСУ и радикальными националистами, выступающими за продолжение войны. По имеющейся информации, во время перестрелки спецназом было уничтожено до пяти националистов, — говорится в официальном заявлении НМ ДНР.

Как выяснили ополченцы, при перестрелке также погиб рядовой Карамышев из 17-й танковой бригады. Украинский военнослужащий самовольно сбежал из расположения части, прихватив оружие, и примкнул к радикалам.

Ранее разведка НМ ДНР сообщала о вооружённом столкновении украинского спецназа и морских пехотинцев у села Петровское. Причиной боя стал отказ военнослужащих 35-й бригады морской пехоты выполнить приказ командования об отводе сил.

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. В ЛНР в свою очередь в этом обвинили Украину.