Турецкая армия захватила город Сулук на северо-востоке Сирии

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Турецкие военные. Фото © ТАСС/EPA / SEDAT SUNA

По предварительной информации, в прилегающих районах продолжаются ожесточённые бои.

Турецкие войска при поддержке бойцов сирийской оппозиции штурмом взяли приграничный город Сулук в северо-восточной части сирийской провинции Ракка, находившийся под контролем курдов. Об этом сообщает гостелевидение Сирии.

Войска турецкого режима оккупировали населённый пункт Сулук на северо-востоке Ракки, — говорится в заявлении телеканала.

Информация о захвате города подтверждается фотографиями турецких военных из Сулука.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию "Источник мира" к востоку от реки Евфрат на северо-востоке. По заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало необходимым ответом на действия сирийских курдов, организации которых Турцией признаются как террористические. За несколько дней турецкая армия уничтожила 415 бойцов курдского сопротивления и установила контроль над стратегически важным сирийским городом.

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