Турецкая армия захватила город Сулук на северо-востоке Сирии

Турецкие войска при поддержке бойцов сирийской оппозиции штурмом взяли приграничный город Сулук в северо-восточной части сирийской провинции Ракка, находившийся под контролем курдов. Об этом сообщает гостелевидение Сирии.
— Войска турецкого режима оккупировали населённый пункт Сулук на северо-востоке Ракки, — говорится в заявлении телеканала.
Информация о захвате города подтверждается фотографиями турецких военных из Сулука.
🔴#ÖNEMLİGELİSME— Son Kale Türkiye 🇹🇷 (@SonKaleTurkiye2) October 13, 2019
Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. pic.twitter.com/ZVRgeO86dX
Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию "Источник мира" к востоку от реки Евфрат на северо-востоке. По заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало необходимым ответом на действия сирийских курдов, организации которых Турцией признаются как террористические. За несколько дней турецкая армия уничтожила 415 бойцов курдского сопротивления и установила контроль над стратегически важным сирийским городом.
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