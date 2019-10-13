Кафе взлетело на воздух в Китае, под завалами оказались 15 человек

Момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, что столбы пыли и обломки посыпались на ближайшие строения и автомобили.

Шесть человек погибли, ещё девять пострадали в результате мощного взрыва в одном из кафе китайского города Уси провинции Цзянсу. Как сообщила пресс-служба местной администрации, причиной трагедии стал хлопок газа.

#Breaking: Gas explosion in a restaurant in Wuxi, East China's Jiangsu Province Sunday morning injures 8 (Video: Sina Weibo) pic.twitter.com/GKMjPf2SSH — Global Times (@globaltimesnews) October 13, 2019

При разборе завалов под обломками здания обнаружили 15 человек. Шестеро из них скончались от полученных травм, состояние остальных оценивается врачами как стабильное. Разбор завалов продолжается, но спасатели предполагают, что под ними больше нет людей.

Ранее сообщалось о взрыве в одном из многоквартирных домов в Киеве. Пострадал один человек.