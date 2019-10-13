Путин отметил вклад Саудовской Аравии в разрешение кризиса в Сирии

Российский лидер поблагодарил короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда за конструктивную позицию.

Президент РФ Владимир Путин отметил важность совместной работы с Саудовской Аравией в решении региональных кризисов и подчеркнул, что позитивной тенденции в сирийском урегулировании было бы невозможно добиться без вклада королевства.

— Мы наиболее тесно работаем с Турцией, с Ираном, это хорошо всем известно, но без вклада Саудовской Аравии в процесс урегулирования в Сирии, мне кажется, позитивной тенденции добиться было бы абсолютно невозможно, — сказал российский лидер в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд.

Путин выразил благодарность королю Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мухаммеду бин Салману Аль Сауду за конструктивную позицию. Президент России уверен, что его визит в Саудовскую Аравию станет хорошим толчком для развития двусторонних связей и сотрудничества Москвы и Эр-Рияда на международной арене.

Ранее Путин заявил о необходимости освободить территорию Сирии от иностранного военного присутствия.