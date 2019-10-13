Водитель сгорел заживо в Porsсhe, влетев в огромный валун посреди трассы

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Фото © bild.de

По данным местной полиции, после столкновения с трёхтонной каменной глыбой спорткар моментально загорелся, лишив мужчину шансов на спасение.

Смертельная авария произошла на скоростной трассе в федеральной земле Баден-Вюртемберг Германии. Водитель спорткара Porsсhe ехал на большой скорости в сторону Штутгарта, но посреди трассы внезапно показался трёхтонный кусок скалы. Водитель не успел среагировать на препятствие и врезался в валун.

По предварительным данным, несмотря на сильный удар, водитель выжил. Однако сразу же после столкновения автомобиль загорелся, а мужчина не успел выбраться наружу и погиб.

<p>Фото © <a href="https://www.bild.de/news/inland/news-inland/unfall-auf-a81-porsche-kracht-auf-autobahn-gegen-felsen-fahrer-tot-65311274.bild.html" target="_blank">bild.de</a></p>

По мнению полиции, гигантский кусок камня отвалился от скалы и скатился по склону прямо в центр скоростного шоссе.

<p>Фото © <a href="https://www.bild.de/news/inland/news-inland/unfall-auf-a81-porsche-kracht-auf-autobahn-gegen-felsen-fahrer-tot-65311274.bild.html" target="_blank">bild.de</a></p>

Движение по шоссе было временно закрыто, специалисты исследуют склон прилегающей горы, чтобы исключить новые случаи камнепадов.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео с места страшного ДТП в Подмосковье, где погибло пять человек.

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