Зеленский позвонил Усику после его победы над Уизерспуном

Президент Украины Владимир Зеленский успел поговорить с боксёром Александром Усиком сразу после боя последнего с Чеззом Уизерспуном. Видео разговора из раздевалки опубликовано в инстаграм-аккаунте, посвящённом боксёру.
— Служу народу Украины, — заявил Усик президенту, благодаря его за поздравления.
Боксёр добавил, что продолжит тур по США. В следующие выходные Александр Гвоздик будет отстаивать честь Украины, Усик собирается поддержать его.
Как сообщал Лайф, Усик победил Уизерспуна техническим нокаутом. Теперь 32-летний украинский боксёр имеет 17 побед, 13 из которых нокаутом, и ни одного поражения.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram