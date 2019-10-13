Зеленский позвонил Усику после его победы над Уизерспуном

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Чикаго боксёр назвал мини-Украиной из-за огромного количества сограждан, которые пришли на бой.

Президент Украины Владимир Зеленский успел поговорить с боксёром Александром Усиком сразу после боя последнего с Чеззом Уизерспуном. Видео разговора из раздевалки опубликовано в инстаграм-аккаунте, посвящённом боксёру.

Служу народу Украины, — заявил Усик президенту, благодаря его за поздравления.

Боксёр добавил, что продолжит тур по США. В следующие выходные Александр Гвоздик будет отстаивать честь Украины, Усик собирается поддержать его.

Как сообщал Лайф, Усик победил Уизерспуна техническим нокаутом. Теперь 32-летний украинский боксёр имеет 17 побед, 13 из которых нокаутом, и ни одного поражения.

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