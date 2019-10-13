Путин призвал не путать ракетную и ядерную программы Ирана: Божий дар с яичницей

Российский лидер считает необходимым обсуждать данные темы на отдельных площадках.

Президент РФ Владимир Путин призвал не путать ракетную и ядерную программы Ирана, комментируя вопрос о необходимости возрождения переговоров в формате "5+1" и внесения корректировок относительно Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Он напомнил, что на встречах пяти постоянных членов Совбеза ООН (России, США, Франции, Великобритании, Китая) и Германии обсуждались пути решения иранской ядерной проблемы. А СВПД относится к ракетной программе. Обсуждать данные темы, по мнению президента РФ, нужно на отдельных площадках.

— Думаю, что представители ислама это тоже поймут, такое в России есть выражение: не надо путать божий дар с яичницей. Это разные темы. Ракетная программа — одно, ядерная программа — это другое, — сказал Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Он добавил, что обсуждать ракетную программу Тегерана можно и нужно, но без вреда для уже достигнутых договорённостей — ограничению ядерной активности страны.

Ранее Путин отметил тесную работу с Турцией и Ираном в вопросе урегулирования региональных кризисов. Он также заявил, что позитивной тенденции в сирийском вопросе было бы невозможно добиться без вклада Саудовской Аравии.