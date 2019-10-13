Из-за урагана в Японии эвакуировали пушистых жителей "кошачьего острова"

В обычное время там на одного человека приходится по шесть четвероногих питомцев.

Пользователи Сети сообщили, что японское правительство решило перевезти кошек острова Аосима в безопасное место из-за угрозы урагана "Хагибис". Подборка с сообщениями о спасении четвероногих появилась в "Фейсбуке".

Остров знаменит тем, что там живёт больше кошек, чем людей. Первых там примерно 150, вторых — только 22, и в основном это пенсионеры.

В Сети уже появились фотографии кошек в коробках. Жители острова перевозят кошек в места для временного пребывания.

Напомним, тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии 12 октября. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в двенадцати префектурах центра страны, включая Токио.

Вместе с экстренными службами на борьбу с последствиями стихии брошены Силы самообороны Японии. В префектурах Нагано и Сайтама произошёл разлив рек. Многим жителям пришлось спасаться на крышах своих домов. Согласно последним данным, из-за стихии погибло более 20 человек.