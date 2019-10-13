Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет

Глава государства заверил, что Россия в непомерные для неё расходы втягиваться не будет.

Президент РФ Владимир Путин надеется, что холодная война не повторится. Об этом он сказал в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли новая гонка вооружений привести к возобновлению холодной войны, он ответил, что "не хотелось бы".

— Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли, теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно, — отметил президент.

Российский лидер указал на большую разницу в расходах на оборону у разных стран. Если у лидера по этому показателю — США — это 700 миллиардов долларов, то Россия только на седьмом месте с 48 миллиардами в год.

Президент выразил уверенность, что гонка вооружений "ничего хорошего для мира не сулит". Он заверил, что Россия в непомерные для неё расходы втягиваться не будет.

В этом же интервью Путин заявлял о разработке Российской Федерацией комплексов, способных преодолеть любую систему ПРО.