Путин заявил, что Россия не знает, кто атаковал НПЗ Саудовской Аравии

Как подчеркнул российский лидер, Москва осуждает нападение на нефтеперерабатывающие предприятия и призывает иметь надёжные доказательства, прежде чем обвинять кого-либо в атаке.

У российских разведслужб нет данных о том, кто стоит за атакой беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии, произошедшей в середине сентября. Об этом в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил президент России Владимир Путин.

— Представьте себе, не знаем, — ответил на соответствующий вопрос журналистов российский лидер. — Я сразу же, на следующий день, поинтересовался и у руководителей Службы внешней разведки, и у Минобороны. Нет, мы этого не знаем. Я сейчас не буду комментировать, кто должен был бы это знать, чтобы никого не обидеть, но у нас нет никакой достоверной информации по этому вопросу.

Владимир Путин подчеркнул, что поднимал вопрос о нападении на саудовские НПЗ во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани на полях саммита Евразийского экономического союза. По словам иранского лидера, его страна к атаке не имеет никакого отношения.

Также российский лидер обсуждал данную тему и с руководством Саудовской Аравии, в том числе с наследным принцем Мухаммедом бин Сальман Аль Саудом. Владимир Путин сообщил ему, что, кто бы ни стоял за этим инцидентом, Россия однозначно осуждает акции подобного рода.

— Я ему сказал, что считаю необходимым получить доказательства, найти виновных, подтверждение тому, что кто-то стоит за этой акцией. И, в принципе, принц бен Сальман со мной согласился, — рассказал президент, добавив, что саудовский принц интересовался, может ли Россия помочь в расследовании этого инцидента. — Я сказал: "Да, мы готовы предоставить всё, что от нас потребуется и что у нас есть, для того, чтобы этот инцидент был тщательно расследован". Поэтому наша позиция остаётся неизменной: до того как достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией, назначать виновных нецелесообразно".

В заключении Владимир Путин отметил, что считает подобные нападения бессмысленными, потому как конечной цели (повлиять на рынок нефти), организаторы атаки добиться не смогли. И хотя первый скачок нефтяных котировок был заметным, но буквально в течение первой недели всё опять вернулось к естественным показателям, подчеркнул президент России.

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные неустановленными беспилотниками. Позже стало известно, что после атак на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти. Дональд Трамп заявил, что США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.