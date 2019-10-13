Путин: Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то

Российский лидер напомнил о тёплых отношениях Советского Союза со всем арабским миром.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не создаёт союзы для борьбы с другими странами. По его словам, отношения России основаны на позитивных тенденциях.

— Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то. Мы выстраиваем двусторонние отношения, основываясь на позитивных тенденциях в наших контактах, а не создаём союзы в борьбе с кем-то, — подчеркнул российский лидер в интервью телеканалам Al Arabiya, RT Arabic и Nеws Arabia, которое опубликовано на сайте Кремля.

Путин напомнил, что "со всем арабским миром ещё с Советского Союза были просто очень хорошие отношения". Сейчас Москва вернулась к этому качеству сотрудничества. По его оценке, у России с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами "сложились беспрецедентно тёплые партнёрские и даже дружеские отношения".

Ранее Путин отметил тесную работу с Турцией и Ираном в вопросе урегулирования региональных кризисов. Он также заявил, что позитивной тенденции в сирийском вопросе было бы невозможно добиться без вклада Эр-Рияда.