Отключение Интернета привело к коллапсу в Кольцово: задержанные рейсы и очереди

Хуже всего дела обстояли у пассажиров, которые уже прошли регистрацию и таможню.

Коллапс произошёл в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за внезапного отключения Интернета. По словам пассажиров, в воздушной гавани не работала ни одна стойка регистрации, погасли все табло и отключились паркоматы.

Пассажиры пожаловались на огромные очереди. Люди не могли сдать багаж. При этом, согласно электронному табло аэропорта, большинство рейсов вылетало без задержек. Однако рейсы в Новый Уренгой и Ираклион были отложены.

— Мы уже прошли таможню, но не прошли паспортный. Ни туда, ни сюда, а тут ни курилки, ни туалета... Девушка с ребёнком попыталась выйти обратно, сотрудница таможни не пустила. Девушка возмутилась, а та сказала: "А что вы на меня орёте, это ваш же ребёнок в туалет хочет, не мой", — рассказала одна из пассажирок порталу Е1.RU.

В пресс-службе Кольцово подтвердили, что с 13:40 до 14:20 на территории аэропорта наблюдались перебои с Интернетом. В воздушной гавани пообещали разобраться в причинах произошедшего.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир попытался прорваться в самолёт, а когда не смог, устроил в воздушной гавани погром.