Путин выразил соболезнования Абэ в связи с гибелью людей из-за тайфуна

По последним данным, разрушительное стихийное бедствие уже унесло жизни более 20 человек.

Президент РФ Владимир Путин выразил премьер-министру Японии Синдзо Абэ соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными обрушившимся на страну тайфуном "Хагибис".

Глава государства подчеркнул, что Россия разделяет скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв стихии, а также пожелания выздоровления пострадавшим. Он надеется, что последствия "Хагибиса" будут в полной мере преодолены.

По последним данным, разрушительное стихийное бедствие уже унесло жизни более 20 человек. Число пострадавших превысило 150.