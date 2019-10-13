Шнуров заявил, что в его песнях "нет никакого мата"

По мнению музыканта, разговоры о том, что в XXI веке остались запрещённые слова, смешны.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что в его песнях нет мата. Такое заявление музыкант сделал в преддверии последнего концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Как сообщает Пятый канал, Шнуров отмечает, что для него русский язык существует лишь "в полном его объёме".

— Что такое мат? Я не могу сказать. Вот для меня нет мата никакого. Для меня есть русский язык в полном его объёме. И все эти разговоры о том, что есть какие-то запрещённые слова, мне кажется, в XXI веке как-то смешны, — считает музыкант.

Напомним, ранее чиновница управления Министерства культуры по ЮФО написала на рокера заявление в полицию. Женщину возмутило, что на концерте группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону на протяжении нескольких часов звучала нецензурная брань.

Как сообщал Лайф, 12 октября в Санкт-Петербурге состоялся последний концерт прощального тура группировки "Ленинград". В связи с этим Сергей Шнуров рассказал о планах на жизнь после завершения музыкальной карьеры.