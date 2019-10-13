В Минздраве выступили против автоматической передачи данных о пациентах

При этом есть закрытый перечень исключительных случаев, когда информация предоставляется без согласия пациента.

В Министерстве здравоохранения РФ выступили против возможности без добровольного согласия пациента автоматически предоставлять медицинские данные федеральным органам власти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Минздрав России полагает, что при получении различного рода разрешительных документов автоматическое предоставление иным федеральным органам, физическим или юридическим лицам медицинской информации о человеке без его добровольного согласия является недопустимым, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нужно соблюдать право человека на конфиденциальность, так как оно помогает выстраивать доверительные отношения между пациентом и врачом. Доверие помогает поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение.

При этом в законе указывается закрытый перечень исключительных случаев, когда информация о состоянии здоровья человека может быть предоставлена без его согласия. Это касается случаев, когда, например, нужно остановить распространение массовых заболеваний, подчеркнули в пресс-службе.

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