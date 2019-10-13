Путин рассказал, как узнаёт о твитах Трампа

Сотрудники Кремля время от времени сообщают главе государства о публикациях в микроблоге хозяина Белого дома.

Президент России Владимир Путин признался, что не следит за сообщениями американского коллеги Дональда Трампа в Twitter. Об этом он сказал в ответ на вопрос, действительно ли можно увидеть шаги к улучшению двусторонних отношений с учётом твитов президента США.

— У меня самого нет никакого твиттера, я не слежу за этим. Конечно, время от времени мои сотрудники сообщают. Мнение президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам не читаю, — признался российский лидер в интервью телеканалам Al Arabiya, RT Arabic и Nеws Arabia.

Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу NBC уже заявлял, что никогда не читал твиттер американского лидера Дональда Трампа. Он также объяснил, почему не зарегистрирован в этой социальной сети.