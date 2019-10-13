В Тверской области бык насмерть забодал молодого человека

Следователи Нелидовского межрайонного отдела начали доследственную проверку инцидента.

В деревне Истопки Оленинского района Тверской области бык ударил 19-летнего парня рогом в область бедра. Удар оказался такой силы, что повредил артерию. Молодой человек скончался на месте, сообщает Следственное управление СК России по Тверской области.

— В соответствии с поступившим сообщением следователем СКР и сотрудниками полиции незамедлительно был осуществлён выезд на место происшествия, где проведён его осмотр, опрошены очевидцы произошедшего... По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — сообщают следователи.

Летом такой же случай произошёл в Омской области. Бык также пробил своей хозяйке бедренную артерию. И она скончалась от потери крови.

Недавно Лайф рассказывал, что американские учёные генетически исправили быка и получили от него здоровое потомство без рогов. Животные заинтересовали профессионалов в сельском хозяйстве, однако безрогих пришлось усыпить, потому что законы пока не разрешают генетически изменять животных.