Курды заявили о бегстве сотен боевиков ИГИЛ из лагеря на севере Сирии

По сообщениям местных властей, ополчение просто не могло обеспечить охрану лагеря в свете турецкого вторжения в регион.

Почти 800 иностранцев, связанных с ИГИЛ*, сбежали из лагеря временного содержания Айн-Исса на северо-востоке Сирии, где военную операцию проводит Турция. Об этом сообщил представитель курдской автономной администрации на странице в "Фейсбуке".

Отметим, лагерь расположен на севере сирийской провинции Ракка, в нём не только содержались пленные террористы, но и рядом проживали беженцы из разорённых войной районов Сирии и Ирака. Айн-Исса находился под контролем курдской организации "Сирийские демократические силы" (SDF) — военное подразделение автономной администрации на северо-востоке САР.

Вину за побег террористов и их сообщников курдская сторона целиком возложила на турецкую армию. По заявлению представителей SDF, бойцы ополчения просто не могли организовать должным образом охрану лагеря на фоне наступления турецкой армии в регионе.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию "Источник мира" к востоку от реки Евфрат на северо-востоке. По заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало необходимым ответом на действия сирийских курдов, организации которых Турцией признаются как террористические. За несколько дней турецкая армия уничтожила 415 бойцов курдского сопротивления и установила контроль над стратегически важным сирийским городом.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.