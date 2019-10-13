Отбывающий срок за педофилию автор песни из "Джокера" не получит гонорар

Композиция на протяжении двух минут звучит во время танца главного героя на лестнице.

Гари Глиттер, который в настоящий момент отбывает 16-летний тюремный срок за педофилию, не получит авторских отчислений за песню Rock n’ Roll Part 2, использованную в фильме "Джокер". Об этом сообщает Screen Rant.

Ранее кинозрители пообещали бойкотировать фильм, как только узнали, кто написал знаменитую композицию. Песня звучит в фильме на протяжении двух минут, когда персонаж Хоакина Феникса, танцуя, спускается по лестнице.

Отмечается, что более двадцати лет назад музыкант продал права на эту композицию лондонскому лейблу Snapper Music. Песня была написана в 1972 году в соавторстве с Майком Линдером.

— Гари Глиттер никаких денег за этот трек не получает. Мы не поддерживаем с ним никаких контактов, — заявил представитель компании.

Песня звучала не только в "Джокере", но и в фильме "Отрочество" и сериале "Секс в большом городе".

В Америке права на Rock Rock n’ Roll Part 2 принадлежат Universal Music Publishing Group (UMPG), которая представляет Глиттера, и BMG, которая представляет Линдера. В UMPG заверили, что Глиттер не получает никаких отчислений.

Напомним, фильм "Джокер" собрал более миллиарда рублей в российском прокате за девять дней. Картина держится в первых строчках рейтингов по количеству зрителей, её посмотрело более 3,5 миллиона россиян.