В Ульяновске девушка полезла в шестиметровую шахту за смартфоном и застряла

Ульяновским спасателям пришлось доставать из вентиляционной шахты глубиной шесть метров 19-летнюю девушку. Об этом рассказал первый замначальника Управления гражданской защиты города Андрей Тамбовский в соцсети "ВКонтакте".
— Девушка уронила в вентиляционную шахту телефон и спустилась за ним по телевизионному кабелю, подняться обратно самостоятельно не смогла, — пояснил он.
По всей видимости, телефон на такой глубине сигнал не принимал, и пленнице оставалось только звать на помощь. Её крик услышал прохожий и позвонил в службу спасения. Приехавшим по вызову спасателям пришлось изрядно поработать, чтобы достать девушку. Они перекусили сетку гидравлическим инструментом и с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз.
В итоге жительницу Ульяновска вызволили из заточения. Никаких травм она не получила.
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