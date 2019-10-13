В Ульяновске девушка полезла в шестиметровую шахту за смартфоном и застряла

Пленницу пришлось вызволять из заточения с помощью гидравлического инструмента и альпинистского снаряжения.

Ульяновским спасателям пришлось доставать из вентиляционной шахты глубиной шесть метров 19-летнюю девушку. Об этом рассказал первый замначальника Управления гражданской защиты города Андрей Тамбовский в соцсети "ВКонтакте".

— Девушка уронила в вентиляционную шахту телефон и спустилась за ним по телевизионному кабелю, подняться обратно самостоятельно не смогла, — пояснил он.

По всей видимости, телефон на такой глубине сигнал не принимал, и пленнице оставалось только звать на помощь. Её крик услышал прохожий и позвонил в службу спасения. Приехавшим по вызову спасателям пришлось изрядно поработать, чтобы достать девушку. Они перекусили сетку гидравлическим инструментом и с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз.

В итоге жительницу Ульяновска вызволили из заточения. Никаких травм она не получила.

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