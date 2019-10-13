Глава МИД Украины предрёк родине участь разделённого Кипра

Вадим Пристайко заявил о необходимости определить "приемлемый путь развития" государства.

При срыве договорённостей с Россией в рамках нормандского формата Украину может ждать судьба Кипра, который оказался разделён на две части в результате вооружённого конфликта. Неутешительный прогноз сделал министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.

Он считает безрезультатными пять лет минских переговоров. По мнению дипломата, Украине следует искать другой процесс, "если на это готовы западные партнёры".

— Если и это не сработает, тогда наше государство должно определить для себя, какой есть приемлемый путь развития. Может быть, "кипрский вариант" развития, когда государство знает, что оккупант "оттяпал" территорию, но всё равно, несмотря на это, находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы и большинство нашего народа выбрали для себя, — сказал Пристайко в интервью "Радио Свобода".

Напомним, что в 1974 году в результате Кипрского конфликта остров разделился на две части: южную, контролируемую греко-киприотами, и северную, контролируемую Турцией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался против силового урегулирования ситуации в Донбассе и сказал, что в этом отношении у него "есть план "Б". Он также отметил, что пока не планирует проводить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, однако понимает, что это нужно сделать для разрешения конфликта в Донбассе.

Напомним, Киев обвиняет Россию в агрессии, отказываясь признавать тот факт, что раскол страны стал результатом государственного переворота в 2014 году. Тогда к власти пришли люди, которые сразу выступили против русского языка в стране и оказались неспособны дать отпор расцвету националистических движений.