Перспективный ударный беспилотник США потерпел аварию во время испытаний

По предварительным данным, дрон оказался повреждён при посадке из-за сильного ветра и нарушений в работе парашютной системы.

Перспективный ударный беспилотник США XQ-58A Valkyrie едва не разбился во время выполнения тестового полёта над полигоном Юма в штате Аризона. Об этом сообщает портал The Drive со ссылкой на заявление командования армии США. Уточняется, что летательный аппарат был готов вернуться на землю, однако парашютная система дала сбой. Также некорректно сработали и подушки безопасности самолёта.

— Сильный ветер у поверхности и неисправность системы мягкой посадки привели к неудаче, — говорится в сообщении и подчёркивается, что к новым испытаниям самолёт сможет приступить только после ремонта. Характер повреждений не уточняется.

Kratos XQ-58A Valkyrie является прототипом разведывательно-ударного беспилотника, который должен использовать в качестве ведомого в паре с истребителем F-35. Перед ударным беспилотником ставятся задачи по расширению радиолокационного поля, выявлению систем ПВО и нанесению ударов по наземным целям. Притом команды могут отдаваться пилотами сопровождающего истребителя F-35.

Напомним, одновременно испытания новейшего ударного беспилотника проходят в России. Как сообщал Лайф, западных пользователей Сети впечатлило видео первого совместного полёта новейшего российского беспилотника "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57.