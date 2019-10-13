Кандидат в президенты США проверила Facebook ложной рекламой Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен сообщила, что провела эксперимент в "Фейсбуке" с покупкой ложной рекламы в поддержку действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
В частности, Уоррен заплатила за посты, согласно которым основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг якобы поддерживает кампании по переизбранию Трампа. Социальная сеть без промедления одобрила эту рекламу.
— Мы намеренно сделали объявление в "Фейсбуке" с ложными утверждениями и отправили на рекламную платформу "Фейсбука", чтобы посмотреть, будет ли оно одобрено. Это было одобрено быстро, — рассказала Уоррен.
По мнению сенатора, такой эксперимент показывает, что "Фейсбук" отдаёт предпочтение прибыли, а не защите демократии. В компании объяснили одобрение рекламы тем, что содержание политических заявлений должно находиться под защитой от цензуры.
— Если сенатор Уоррен хочет сказать то, что, по её мнению, не соответствует действительности, мы считаем, что "Фейсбук" не следует подвергать цензуре эту речь, — заявила представитель "Фейсбука" Энди Стоун.
Вице-президент "Фейсбука" по глобальным вопросам и коммуникациям Ник Клегг отметил, что новая политика компании в отношении правдивости политической рекламы действует уже более года. Но она не распространятся на посты, которые публикуются политиками под собственными именами.
Ранее Лайф сообщал, что Трамп зарегистрировался на стриминговом сервисе Twitch.
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