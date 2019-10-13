Юная россиянка стала чемпионкой мира по шахматам

Несмотря на победу, 14-летняя Лея не совсем довольна некоторыми своими партиями. Говорит, что выпускала соперниц, имея солидный перевес.

В индийском городе Мумбаи сегодня, 13 октября, завершается чемпионат мира по шахматам среди детей. В возрастной категории до 16 лет золотую медаль получила 14-летняя Лея Гарифуллина.

— Я очень довольна результатом, но не очень довольна некоторыми своими партиями, а именно теми моментами, где я выпускала соперниц, имея солидный перевес. Это стоило мне в четырёх партиях половины очков, и за это, конечно, обидно. Теперь будем с тренером моим работать, чтобы не упускать возможности на доске, — рассказала Лайфу юная чемпионка.

Лея является воспитанницей Гроссмейстерского центра имени А.Е. Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области и Уральской шахматной академии. Наставники отмечают её боевой характер и большую работоспособность. По их словам, победа была ожидаемой, поскольку ей предшествовала долгая кропотливая работа.

— Лея занимается у меня с 2017 года. Очень боевой характер и большая работоспособность. Она является уже двукратной чемпионкой России среди девушек, в прошлом году в чемпионате мира по блицу заняла восьмое место, сыграв вничью с действующей чемпионкой мира по шахматам. В этом году выполнила две нормы международного гроссмейстера по шахматам, осталась ещё одна норма — и Лея станет гроссмейстером, — хвалит подопечную руководитель центра Андрей Шариязданов.

Однако расслабляться 14-летней чемпионке рано. Прямо из Мумбаи она вместе с мамой полетит в Сочи, где примет участие в очередном соревновании, защищая честь Свердловской области в командном чемпионате России.

А ранее спортсмены из России завоевали шесть медалей на ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе.