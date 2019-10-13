Жертвами урагана "Хагибис" в Японии стали уже более 30 человек

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Фото © Twitter/rapplerdotcom

Властям страны даже пришлось задействовать военных, чтобы бороться с его последствиями.

По последним данным, уже 33 стали жертвами разрушительного урагана "Хагибис" в Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo. Судьба ещё около двух десятков человек неизвестна. Около 200 человек пострадали.

К ликвидации последствий урагана привлечены Силы самообороны Японии. Ливни, которые он принёс, подняли уровень 21 реки на северо-востоке Хонсю. Затоплены многие населённые пункты.

По мере ослабления урагана в стране возобновляется транспортное сообщение. Движение поездов уже почти полностью восстановлено. Пока есть ограничение на внутренние перелёты.

Президент РФ Владимир Путин выразил премьер-министру Японии Синдзо Абэ соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными обрушившимся на страну тайфуном "Хагибис".

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