Жертвами урагана "Хагибис" в Японии стали уже более 30 человек

Властям страны даже пришлось задействовать военных, чтобы бороться с его последствиями.

По последним данным, уже 33 стали жертвами разрушительного урагана "Хагибис" в Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo. Судьба ещё около двух десятков человек неизвестна. Около 200 человек пострадали.

LOOK: The strong winds from Typhoon Hagibis leave a trail of destruction in its wake in Ichihara, Chiba prefecture in Japan. The powerful typhoon claimed its first victim on Saturday, October 12, even before making landfall. 📷 Jiji Press/AFP pic.twitter.com/LzTaZMxyqx — Rappler (@rapplerdotcom) October 12, 2019

К ликвидации последствий урагана привлечены Силы самообороны Японии. Ливни, которые он принёс, подняли уровень 21 реки на северо-востоке Хонсю. Затоплены многие населённые пункты.

По мере ослабления урагана в стране возобновляется транспортное сообщение. Движение поездов уже почти полностью восстановлено. Пока есть ограничение на внутренние перелёты.

Президент РФ Владимир Путин выразил премьер-министру Японии Синдзо Абэ соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными обрушившимся на страну тайфуном "Хагибис".