В Кремле объяснили, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Глава государства не перестаёт думать о работе даже во время отпуска, говорит Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин предпочитает отдыхать на родине. Он напомнил, что глава государства неоднократно отвечал на этот вопрос.

— Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента — на своём примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают, — рассказал Песков в интервью программе "Москва. Путин. Кремль".

При этом, по его словам, даже на отдыхе президент не перестаёт думать о работе — слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны проходит в поле его внимания. Представитель Кремля добавил, что работа Путина не заканчивается ни днём, ни ночью.

Напомним, накануне своего 67-летия, 6 октября, глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу в Туве поднялся в горы на высоту около двух тысяч метров, пособирал грибы и устроил небольшой пикник на открытом воздухе. Лайф опубликовал фото и видео отдыха президента на природе.