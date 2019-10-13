Бочкарёва на фоне скандала с наркотиками похвалилась ежедневными гастролями

После того как у неё нашли белый порошок, СМИ сообщали, что у неё частично парализовало лицо, а потом появились сообщения о её исчезновении.

Актриса театра и кино Наталья Бочкарёва, которая недавно оказалась в центре скандала с наркотиками, сообщила на своей странице в Instagram, что ежедневно путешествует по городам и выступает на разных сценах.

— Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... Переезды, перелёты, выкладываешься на полную на сцене — и опять в дорогу, — говорится в сообщении.

В полиции же телеграм-каналу LifeShot заявили, что никакой информации о передвижениях артистки у них нет. Если человек нарушает подписку о невыезде, то ему могут изменить меру пресечения на более строгую. Потому, очевидно, пост на странице Бочкарёвой не более чем реклама.

Напомним, Бочкарёву задержали в ночь на 28 сентября в Москве, у неё в нижнем белье нашли 0,69 грамма кокаина. Сама артистка это пыталась опровергать. Однако правоохранители затем показали процесс задержания на видео. От активного общения с прессой с тех пор она отказалась, но уверяет, что чувствует себя хорошо.