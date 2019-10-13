Клинтон сравнила Бориса Джонсона с Трампом и обозвала хвастуном

Она не понимает людей, которые открыто называют себя героями, тем более политики.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что беспокоится за Соединённое Королевство, правительство которого возглавляет такой человек, как Борис Джонсон. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

В интервью изданию Клинтон вспомнила свои впечатления, когда впервые встретилась с Джонсоном. Тогда он занимал пост мэра Лондона.

— Я подумала, что он пижон, — рассказала Клинтон.

Она также призналась, что такое же мнение ранее у неё сложилось о нынешнем президенте США Дональде Трампе.

— Я знала Трампа, и я подумала тогда то же самое: что это хвастун и шумный человек, — отметила она.

Также Клинтон рассказала, как относится к тому, что британский премьер выставляет себя как герой борьбы за Brexit.

— Я боюсь за вашу страну. Если кто-то говорит кому-то ещё, кроме как самому себе, что он герой, то тогда я на самом деле обеспокоена, — подчеркнула Клинтон.

Ранее Джонсон заявил, что уйдёт в отставку только по требованию Елизаветы II.