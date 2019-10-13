Врачи удалили москвичке опухоль диаметром полметра

Как отметили в столичном депздраве, гигантская опухоль исходила из малого таза женщины и достигала нижних отделов лёгких.

В московской клинической больнице № 15 им. О. Филатова врачи провели сложную операцию по спасению жизни 52-летней женщине, в теле которой в короткие сроки образовалась гигантская злокачественная опухоль. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения, женщина обратилась к медикам за помощью, объяснив, что в течение полутора месяцев чувствует недомогание. Кроме того, за это время у неё произошло значительное увеличение живота — как при беременности.

— Мультиспиральная КТ-томография выявила гигантскую опухоль в брюшной полости, исходящую из малого таза и достигающую нижних отделов лёгких. По данным исследования, опухоль исходила из яичника и достигала своими размерами до 50 см в диаметре. В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50х40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счёт миоматозных узлов, — цитирует представителя Депздрава агентство "Москва".

Врачи приняли решение немедленно оперировать женщину и удалять злокачественное новообразование. Однако для этого пациентке пришлось удалить также матку с придатками и большой сальник.

— Спустя несколько дней после операции пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии, в дальнейшем ей необходимо будет регулярно наблюдаться у врачей для предупреждения рецидива, — добавили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Как сообщал Лайф, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации для снижения риска возникновения рака. Прежде всего гражданам рекомендовали следить за своим питанием и отказаться от вредных привычек.