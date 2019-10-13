В Томской области после 15 лет поисков поймали серийного насильника-маньяка

Современные криминалистические технологии помогли провести генотипическую экспертизу и выявить его ДНК.

В Томской области межведомственная группа оперативников СУ СК РФ, УМВД РФ и УФСБ РФ задержала 60-летнего мужчину, которого подозревают в серии преступлений. Предполагается, что именно этот человек в течение 15 лет нападал на женщин в городе Стрежевом, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

— Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство, — сообщают следователи.

Благодаря современным технологиям криминалисты создали ДНК-профиль преступника. Потом мужчина был опознан одной из потерпевших. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями об изнасиловании (п. "в" ч. 2 ст. 131 УК РФ (в ред. от 26.07.2004) и п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ) и действиях сексуального характера (п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Недавно Лайф сообщал, как насильника девушек в Калужской области нашли спустя 15 лет. В том случае также помогла экспертиза ДНК.