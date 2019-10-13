Сын Байдена объявил об уходе из фонда в Китае ради политической карьеры отца

Хантер также пообещал не работать ни на какие иностранные компании в случае победы отца на президентских выборах.

Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер решил уйти из совета директоров частного инвестиционного фонда BHR, который он в 2013 году учредил в Шанхае совместно с китайским банкиром Джонатаном Ли. Официальное заявление бизнесмена опубликовал его представитель Джордж Мезайерс.

— Хантер намеревается уйти из совета директоров BHR не позднее 31 октября 2019 года, — говорится в пресс-релизе.

Более того, Байден-младший обещает не работать на какие-либо иностранные компании в случае победы отца на президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году. Он обязуется также исполнять любые предписания Байдена-старшего для разрешения или предотвращения предполагаемых конфликтов интересов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости провести расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Эксперты связывают нападки хозяина Белого дома на политика с тем, что Байден-старший обогнал его в рейтинге поддержки среди жителей США.