СМИ: Турецкие войска захватили третий город на северо-востоке Сирии

В приграничной зоне около города Айн-эль-Араба идут столкновения между курдскими и турецкими войсками, сообщает агентство SANA.

Турецкая армия и союзные ей отряды вооружённой сирийской оппозиции взяли штурмом приграничный город Телль-Абъяд на северо-востоке Сирии. О продвижении турецких войск вглубь страны сообщает телеканал Al Hadath.

Таким образом, Телль-Абъяд стал третьим крупным сирийским городом в приграничной с Турцией зоне, который турецкие военные отбили у курдских вооружённых отрядов. Ранее сообщалось о взятии городов Рас-эль-Айн и Сулук.

В то же время, как сообщает сирийское информационное агентство SANA, курдские вооружённые отряды оказывают ожесточённое сопротивление турецким войскам. В частности, одни из самых интенсивных боёв ведутся вблизи города Айн-эль-Араба.

Напомним, девятого октября Турция начала военную операцию "Источник мира" к востоку от реки Евфрат. По заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало необходимым ответом на действия сирийских курдов, организации которых Турцией признаются как террористические. За несколько дней турецкая армия уничтожила 415 бойцов курдского сопротивления.

Как сообщал Лайф, представители курдской администрации в регионе сообщили о побеге около 800 боевиков ИГИЛ* из лагеря временного содержания "Айн-Исса". По их словам, курдское ополчение просто не могло обеспечить охрану лагеря в свете турецкого вторжения в регион.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.