Миллионы россиян перестали подвергаться пассивному курению

Кроме того, ВЦИОМ выяснил, что за последние пять лет в стране значительно снизилось потребление табака.

Благодаря масштабной антитабачной кампании пассивное курение в России снизилось на 40% за несколько лет. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

— По данным международных оценок, в РФ распространённость именно пассивного курения за время действия закона сократилась почти на 40%. Речь идёт о нескольких миллионах человек, — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ещё одним положительным итогом запущенной в 2013 году кампании, по данным ВЦИОМа, является значительное снижение потребления табака среди жителей страны. Однако, как заметил замминистра, курить продолжают 29% россиян.

Ранее сообщалось, что россиян, чьи дети курят, предложили наказывать штрафами.