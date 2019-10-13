Трамп заявил, что США готовы ввести санкции против Турции

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Дональд Трамп. Фото © Flickr / Matt Johnson

Анкара меж тем каждый день отчитывается об успехах своей военной операции в Сирии, которая и не нравится Штатам.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон уже готов ввести санкции против Турции. Повод для этого — военная операция Анкары на территории Сирии.

Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон. По этому вопросу есть отличный консенсус. Турция попросила, чтобы этого не делали. Ждите! — пригрозил Трамп, как обычно, в Twitter.

По его словам, он работает над санкциями с сенатором Линдси Грэмом и другими членами конгресса, причём поддерживают это в том числе демократы.

Ранее соответствующие законопроекты о санкциях уже были направлены в обе палаты парламента.

Напомним, девятого октября Турция начала военную операцию "Источник мира" к востоку от реки Евфрат. По заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало необходимым ответом на действия сирийских курдов, организации которых Турцией признаются как террористические. Их и поддерживают США. За несколько дней турецкая армия уничтожила 415 бойцов курдского сопротивления и установила контроль над стратегически важным сирийским городом.

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