Трамп заявил, что США готовы ввести санкции против Турции

Анкара меж тем каждый день отчитывается об успехах своей военной операции в Сирии, которая и не нравится Штатам.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон уже готов ввести санкции против Турции. Повод для этого — военная операция Анкары на территории Сирии.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019

— Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон. По этому вопросу есть отличный консенсус. Турция попросила, чтобы этого не делали. Ждите! — пригрозил Трамп, как обычно, в Twitter.

По его словам, он работает над санкциями с сенатором Линдси Грэмом и другими членами конгресса, причём поддерживают это в том числе демократы.

Ранее соответствующие законопроекты о санкциях уже были направлены в обе палаты парламента.

Напомним, девятого октября Турция начала военную операцию "Источник мира" к востоку от реки Евфрат. По заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало необходимым ответом на действия сирийских курдов, организации которых Турцией признаются как террористические. Их и поддерживают США. За несколько дней турецкая армия уничтожила 415 бойцов курдского сопротивления и установила контроль над стратегически важным сирийским городом.