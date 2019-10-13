Волонтёры прекратили поиски пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга

Добровольцы пояснили, что речь идёт о статье "Убийство", а значит, дело находится в компетенции полиции.

Волонтёры свернули поиски 27-летней Ксении Каторгиной из Екатеринбурга, которая 10 октября уехала продавать машину и бесследно исчезла. В отряде "Лиза алерт" рассказали о причинах такого решения.

— Политика нашего отряда такова, что мы не участвуем в поисках, связанных с криминалом. Следственный комитет дал нам чётко понять, что речь идёт о статье 105-й "Убийство". Мы не можем рисковать нашими людьми, поэтому приостанавливаем поиски, — сообщила порталу Е1 инфорг "Лизы алерт".

Она подчеркнула, что на данном этапе добровольцы сделали всё от них зависевшее и всё, что относится к специфике их работы. Остальное — в компетенции полиции. При этом в "Лизе алерт" заявили о готовности снова приступить к поискам Ксении, если полиции понадобится их помощь.

Поиски пропавшей приостановил и второй отряд волонтёров — "Прорыв".

Ранее стало известно, что автомобиль Audi Q5 Ксении Каторгиной обнаружили в Челябинске. Новый владелец рассказал, что машину ему продали двое цыган, вместе с которыми была девушка, похожая на пропавшую Ксению.