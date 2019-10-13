Президент Израиля просит Путина помиловать осуждённую за наркотики израильтянку

Политик считает, что приговор "может иметь ужасные последствия для жизни" девушки.

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо в адрес российского коллеги — Владимира Путина — с просьбой помиловать гражданку Израиля, которую осудили в России на семь с половиной лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

— Сегодня я обратился к президенту России Владимиру Путину, как к другу еврейского народа и Государства Израиль, в отношении Наамы Иссахар. Наама допустила серьёзную ошибку и признала это, такой длительный приговор может иметь ужасные последствия для её жизни, — написал Ривлин в своём Twitter-аккаунте.

— Взываю к вашей милости и состраданию с просьбой о вашем личном вмешательстве, чтобы обеспечить ей помилование, — пишет Ривлин Путину.

Как сообщал Лайф, израильтянку Нааму Иссахар приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Химкинский городской суд признал её виновной в хранении и контрабанде наркотиков в значительном размере (часть 1 статьи 228 и пункт "в" части 2 статьи 229.1 УК РФ). Адвокат осуждённой Александр Тайц пообещал обжаловать это решение.

Судьбу женщины, которую задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с девятью граммами наркотиков, ранее изучал премьер Биньямин Нетаньяху. Канцелярия израильского премьера рассказывала, что он даже обсудил арест Иссахар с Владимиром Путиным, однако не известно ни о каких решениях после диалога.