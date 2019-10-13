Жестоко убитую 9-летнюю девочку из Саратова похоронили

В её убийстве обвиняется местный житель, который уже сидел за изнасилование и педофилию.

Убитую девятилетнюю Лизу из Саратова похоронили на Сторожевском кладбище, расположенном за пределами города. Перед этим с девочкой в храме апостолов Петра и Павла простились сотни людей.

Местные жители пришли на похороны с цветами, многие не могли сдержать слёз. На кладбище во время погребения дежурили сотрудники полиции и бригада врачей.

Лиза пропала девятого октября по пути в школу. Девочку искали тысячи человек, в ночь на 11 октября её нашли убитой в гаражах. Вскоре задержали подозреваемого в убийстве — 35-летнего местного жителя, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он уже сознался в содеянном и рассказал о причинах расправы над ребёнком.