Под Краснодаром в страшной аварии погибли двое. Целая семья в реанимации

Четверо пассажиров второго автомобиля с тяжёлыми травмами доставили в Славянскую ЦРБ.

В Краснодарском крае на автодороге Славянск — Крымск столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Toyota. В результате аварии водитель Toyota Ильенко Б. и его пассажирка Воротникова Е. погибли на месте.

В автомобиле Kia ехала семья Величко из Славянска-на-Кубани: муж 1988 г.р., жена 1989 г.р. и двое детей 2011 г.р. и 2016 г.р. Они получили серьёзные травмы, все четверо доставлены в реанимацию Славянской ЦРБ.

Ранее Лайф сообщал, что появилось видео с места страшного ДТП в Подмосковье, где погибли пятеро.