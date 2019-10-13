Эксперт отметил высокую явку на голосовании по храму в Екатеринбурге

По предварительным данным, при необходимых для принятия окончательного решения 11 тысячах голосов своё мнение пришло высказать более 90 тысяч жителей города.

В Екатеринбурге сегодня состоялось голосование по вопросу определения места строительства храма Святой Екатерины. Весной этого года первоначальная заявка на возведение храма в центре города вызвала недовольство части местных жителей. Тогда президент России Владимир Путин предложил екатеринбуржцам проголосовать за наиболее приемлемый вариант.

По предварительным данным, лидирует площадка бывшего приборостроительного завода. Как отметил в интервью Лайфу директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, вне зависимости от итогов голосования однозначно можно говорить, что выборы состоялись, потому что явка превысила все ожидаемые прогнозы. Вместо необходимого 1% для подобного рода голосования высказать свою позицию пришло 8,5% горожан.

— Согласно результатам опроса, очень высокая явка, значимо превосходит явку, которая необходима для принятия решений. Человек, занимающийся выборами и понимающий, о чём идёт речь, что административно и принудительно эту явку не сделать, это означает, что есть большой интерес, и то, что сегодня происходит в Екатеринбурге, это такой очень важный прецедент, потому что у нас референдумы и опросы являются недооценённой, на мой взгляд, формой взаимодействия с населением, поэтому смотрим на опыт, то, что происходит. Инициатива, предложенная президентом, на мой взгляд, очень конструктивный и, наверное, лучший выход из той конфликтной ситуации, которая была вокруг строительства храма, — заявил политолог.

Также он крайне критично отнёсся к сообщениям, что якобы столь высокие показатели по явке были обеспечены "административным ресурсом".

— На мой взгляд, совершенно голословные заявления касаемо использования административного ресурса. Если священник во время приобщения с прихожанами говорит: "Приходите проголосуйте". Это считается административным ресурсом? Нет. Явка людей, — добавил Потуремский.

Напомним, акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. Тогда участники митинга снесли временный забор на стройке, было задержано несколько человек. Мэрия решила спорный вопрос с помощью опроса горожан. Его предложил провести президент РФ Владимир Путин. Большинство опрошенных ВЦИОМом высказались за отказ от строительства храма в сквере.