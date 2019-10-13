Прожорливый енот совершил набег на кафе в Москве — видео

Работники заведения приютили наглого посетителя, но просят хозяина поскорее забрать — он слишком много ест.

Енот — любитель печенек совершил набег на московское квест-кафе. Сотрудники заведения смогли поймать прожорливого гостя и посадить "в тюрьму". Они исправно кормят наглого посетителя, но просят хозяина поскорее его забрать.

— Ищем хозяина енота! Утром животное украло почти пачку печенек. Официант-полицейский с этим разобрался и посадил его в нашу тюрьму. Если ты хозяин, не переживай, мы его кормим. Правда, он ест очень много, так что найдись поскорее, — говорится на странице кафе в "Инстаграме".

На кадрах пушистый вор резво бегает от работников заведения, а на полу видны следы "его преступной деятельности" — крошки злополучных печенек и разбросанные салфетки. Впрочем, всё это может быть и попыткой владельцев кафе сделать заведение более популярным за счёт фотогеничной мордочки животного.

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