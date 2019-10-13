Советский "Вий" вошёл в топ-100 самых страшных в мире фильмов

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Он оказался только на 89-м месте. Лидером среди хорроров признали "Сияние" Стэнли Кубрика.

Сайт IndieWire составил рейтинг самых страшных фильмов всех времён. В топ-100 специалисты киноиндустрии внесли советский фильм "Вий" 1967 года режиссёра Константина Ершова с Леонидом Куравлёвым и Натальей Варлей в главных ролях.

В топ-10 помимо "Сияния" вошли "Техасская резня бензопилой", "Ребёнок Розмари", "Изгоняющий дьявола", "Хеллоуин", "Психо", "Глаза без лица", "Нечто", "Чужой", "Ночь живых мертвецов".

<p>Постер фильма &#34;Вий&#34; 1967 года</p>

Работы Альфреда Хичкока, Романа Полански, Жака Турнёра, Брайана де Пальмы и Джона Карпентера трижды попадали в список.

Мосфильм недавно рассказал, что "Любовь и голуби" стал самым популярным фильмом СССР на "Ютубе".

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