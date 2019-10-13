Впервые в истории YouTube комментарий собрал миллион лайков

Рекордсмен попросил видеохостинг наградить его по такому случаю, но ему пока не ответили.

Впервые в истории "Ютуба" комментарий под видео набрал один миллион лайков. Речь идёт о посте пользователя Сета Эвермана. Под клипом на песню Билли Айлиш Bad guy молодой человек пять месяцев назад написал "я лысый парень" (bald guy), обыграв название клипа, которое переводится как "плохой парень".

world record! first youtube comment ever to hit 1 million likes. we did it gamers pic.twitter.com/yubDW5mZL9 — Seth Everman (@SethEverman) 12 октября 2019 г.

Парень на своей странице в "Твиттере" попросил руководство "Ютуба" вручить ему награду по этому случаю. Видеохостинг пока не отреагировал на эту просьбу.

Сет Эверман также прославился благодаря своему вирусному каверу на Bad guy. Шуточное видео уже набрало на "Ютубе" более 39 миллионов просмотров.

Ранее Лайф сообщал, что "Ютуб" оштрафовали на $170 миллионов за слежку за детьми.