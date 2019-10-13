Зеленского "поймали" во время пробежки в Киеве с iPhone 11

Президента Украины Владимира Зеленского сегодня утром сфотографировали во время пробежки в одном из парков Киева. Лидер Незалежной был в синих кроссовках, чёрных худи и шортах, а в руках держал новейший смартфон из Купертино — iPhone 11.

— Наверное, единственный президент в мире, которого можно запросто встретить на утренней пробежке в парке столицы, — гласит подпись под фото в телеграм-канале Ivko Live.

Ранее Зеленский объяснил, почему передумал ездить на работу на велосипеде, как обещал во время своей предвыборной кампании.