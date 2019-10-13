В сочинском Скайпарке установили рекорд по массовому прыжку с парашютом

За четыре дня фестиваля BASE days – 2019 экстремалы из разных стран совершили около 800 прыжков.

В Скайпарке Адлерского района Сочи установили новый рекорд. С моста Skybridge одновременно спрыгнули сразу 27 бейсджамперов.

В последние четыре дня мост, расположенный на высоте более 207 метров от земли, стал площадкой для прыжков 50 бейсджамперов со всей России, а также гостей из Франции, Индии, Бразилии, США, Великобритании и Турции. В последний день фестиваля BASE days — 2019 участники прыгнули коллективно.

— Такой прыжок на профессиональном сленге зовут "многовей". В этом году одновременно с самого длинного подвесного пешеходного моста в России прыгнули 27 человек, — сообщили Лайфу в Skypark AJ Hackett Sochi.

Предыдущий рекорд также принадлежал сочинскому клубу. Тогда одновременно прыгнули 25 бейсджамперов. Не всегда такой экстрим заканчивается удачно, недавно бейсджампер снял на видео смертельно опасный прыжок, закончившийся переломом.