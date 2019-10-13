В Воронеже пьяный молодой человек залез в чужую квартиру и уснул

19-летний гость направился прямиком в одну из комнат и спокойно прилёг, даже не заметив жильца.

В Воронеже молодой человек забрался в чужую квартиру и уснул. Во время визита пьяного гостя рано утром 11 октября хозяин находился дома и был шокирован, увидев незнакомца в коридоре.

Хозяин квартиры выбежал в подъезд и вызвал полицию. До приезда стражей порядка он не решился заглянуть домой. По всей видимости, злоумышленник владельца жилплощади даже не заметил — он спокойно устроился в одной из комнат.

— Вскоре на место приехал наряд группы задержания вневедомственной охраны... Незваный гость в это время спал в одной из комнат, — рассказали в областном управлении Росгвардии.

Молодого человека разбудили и доставили в полицейское отделение. Нарушителем оказался 19-летний житель Калачеевского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мотивы сони выясняются.

Ранее сообщалось, что темнокожий борец-нардеп от партии Зеленского не выдержал заседания Верховной рады и уснул.